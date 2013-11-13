На Волині чоловік загинув, розбираючи бомбу часів війни

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, близько 09.00 житель с. Смідин Старовижівського району Волинської області розбирав поблизу власного житлового будинку металевий вибухонебезпечний предмет часів війни, внаслідок чого стався вибух.

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У результаті отриманих травм чоловік помер на місці.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Тернополя під час земляних робіт на місці будівництва виявили 100-кілограмову фугасну бомбу ФАБ-100.