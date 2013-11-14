Група "Мумій троль" припиняє своє існування

"Концертами в грудні ми закінчуємо 16-річну історію гастролів "Мумій Троля", якого ви вже так добре знаєте. Коли тобі виповнюється 16 років - ти закінчуєш школу, пора отримувати паспорт і думати про вступ до ВНЗ. Я впевнений, що моє плавання музичними океанами ще не закінчується. Але вже, мабуть, на іншому кораблі! Та й пора повертатися в порт приписки", - написав Лагутенко на сайті групи.

Фінальні виступи туру "Мумій Троля" на підтримку останнього альбому "SOS Матросу" відбудуться у московському клубі Stadium Live 6 грудня і в Льодовому палаці Санкт-Петербурга 13 грудня.