Група "Мумій троль" припиняє своє існування
22:30, 14 листопада 2013Суспільство
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Лідер легендарної групи "Мумій троль" Ілля Лагутенко заявив, що концерти у грудні 2013 року стануть останніми в історії колективу.
Лагутенко заявив, що концерти у грудні 2013 року стануть останніми в історії колективу Фото kinomuz.ru
"Концертами в грудні ми закінчуємо 16-річну історію гастролів "Мумій Троля", якого ви вже так добре знаєте. Коли тобі виповнюється 16 років - ти закінчуєш школу, пора отримувати паспорт і думати про вступ до ВНЗ. Я впевнений, що моє плавання музичними океанами ще не закінчується. Але вже, мабуть, на іншому кораблі! Та й пора повертатися в порт приписки", - написав Лагутенко на сайті групи.
Фінальні виступи туру "Мумій Троля" на підтримку останнього альбому "SOS Матросу" відбудуться у московському клубі Stadium Live 6 грудня і в Льодовому палаці Санкт-Петербурга 13 грудня.
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