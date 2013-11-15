У Донецьку відлили срібну шахтарську каску з діамантами (фото, відео)

Найдорожчу каску в Україні відлила донецька майстриня. Витвір ювелірного мистецтва офіційно посів своє місце в національній книзі рекордів, ідеться в сюжеті ТСН.19:30. Його вартість – понад 340 тис. гривень. Зроблена каска у натуральну величину з латуні, срібла, чорних діамантів та антрациту. Автор каски – Тетяна Калюжна.

Авторка оздобила свій витвір 15 барельєфами, на яких зображено різні етапи розвитку шахтарської справи. На касці також уміщено молитву святій Варварі та напис англійською і російською: "Не машини здійснюють героїчні подвиги, а люди".

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Упродовж кількох днів каску можна побачити у Києві. Організатори кажуть, що вже отримали пропозиції від різних інституцій щодо майбутнього коштовної каски. Хто саме хоче мати шахтарський шолом на кілька сотень тисяч гривень у себе, наразі не повідомляють. Раніше повідомлялося, що донецька майстриня робить розкішні коштовності з вугілля.