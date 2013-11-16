В неділю в Україні потеплішає на 1°
13:05, 16 листопада 2013Суспільство
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У столиці завтра без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.
На заході і півдні можливі тумани / Фото blog.zlatakrona.ru
В Україні завтра без істотних опадів, вдень буде 3-8° тепла.
Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, 17 листопада вночі та вранці у західних та південних областях подекуди туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму 7-12°.
У Київській області можливий невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.
У столиці завтра без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.
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