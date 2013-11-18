Безробіття в Україні знизилося на 0,1% - Держстат

Рівень безробіття в Україні у жовтні 2013 року зменшився порівняно з минулим місяцем до 1,4% з 1,5% від загальної кількості працездатного населення, повідомляє Державна служба статистики України.

У абсолютних цифрах кількість безробітних у жовтні становила 394,6 тис. осіб проти 422,1 тис. у вересні.

Кількість безробітних, які одержують допомогу, в жовтні становила 305,5 тис. осіб проти 326,9 тис. у вересні. При цьому середній розмір допомоги в жовтні становив 1159 грн, що на 51 грн більше за показник вересня.

Згідно з повідомленням Держстату, конкурс на 10 вакантних місць у жовтні становив 51 особу проти 48 осіб у вересні.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні у вересні 2013 року зменшився порівняно з минулим місяцем до 1,5% з 1,6% від загальної кількості працездатного населення

У липні Міністерство соціальної політики України ініціювало підписання з усіма зацікавленими сторонами меморандуму про моніторинг працевлаштування безробітних. На думку міністра Наталії Королевської, в Україні необхідно припинити практику постійних дотацій безробітних і налагодити механізм стимулювання працедавців до створення нових робочих місць. Крім того, міністерство має намір у 2014 році оцифрувати наявну базу даних вакансій і продумує механізм покарання підприємств – аж до штрафів – за приховування інформації про наявні вакансії.