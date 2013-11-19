ЗМІ: Україна готова інвестувати в газопровід TANAP близько $800 мільйонів

Після двосторонньої зустрічі переговори відбулися у розширеному складі - за участю членів урядів двох країн. На них українська сторона заявила про готовність взяти участь у реалізації проекту Трансанатолійського газопроводу (TANAP), повідомляє Комерсант-Україна.

"Ми запропонували варіант участі України як в інвестиційній складовій, так і в добудові нової гілки з урахуванням нашої газотранспортної системи і наших сховищ у Західній Україні", - повідомив міністр енергетики й вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Як відомо, Трансанатолійський трубопровід протяжністю близько 2 тис.км планується прокласти з Азербайджану через Грузію до Туреччини і далі до країн Європи. Ще в грудні 2011 року Азербайджан і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення консорціуму для його будівництва. Пропускна спроможність трубопроводу на першій стадії складе 16 млрд кубометрів газу на рік, з яких 6 млрд кубометрів будуть використовуватися турецькими споживачами, а 10 млрд кубометрів - європейськими. На другому етапі планується збільшення обсягу поставок до 24 млрд кубометрів. Введення газопроводу в експлуатацію заплановане на 2017 рік і буде приурочене до початку видобутку вуглеводнів на другій черзі азербайджанського родовища Шах-Деніз. За попередніми оцінками, вартість проекту становить $5-6 млрд.

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Про намір України брати участь у будівництві Трансанатолійського газопроводу восени минулого року заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Проте в червні міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натіг Алієв заявив, що країна не зацікавлена ​​в участі України в цьому проекті.

Як розповіло виданню джерело в Міненерго, Україна пропонує з'єднати TANAP з газопроводами в Болгарії та Румунії, а потім з газопроводом Ананьєв-Тирасполь-Ізмаїл Створений коридор дозволить транспортувати щорічно до 10 млрд кубометрів газу. При цьому в розширення потужностей газопроводів і збільшення транспортування палива Україна може інвестувати до $800 млн.

"З урахуванням того, що азербайджанський газ при сьогоднішніх цінах на нього буде обходитися Україні на $60-80 за тисячу кубометрів дешевше за російський, ці інвестиції окупляться максимум через п'ять років", - заявив співрозмовник у міністерстві.

У той же час експерти сумніваються в наявності у проектованого газопроводу вільних потужностей для України і називають заяви українського уряду швидше спробою натиснути на "Газпром".