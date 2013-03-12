Ставицький запросив Азербайджан до участі в українському LNG-терміналі

Згідно з повідомленням, під час візиту української делегації на чолі з міністром енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицьким відбулася зустріч з першим заступником прем'єр-міністра Азербайджанської Республіки Ягубом Еюбовим, на якій міністр звернув увагу на можливі спільні проекти, зокрема, будівництво проекту «LNG-термінал» в Україні як складової проектів з поставок азербайджанського скрапленого газу до України.

Серед можливих спільних проектів - використання газотранспортної системи України в поставках азербайджанського газу до Європи через Трансанатолійський газопровід, а також поставки труб українського виробництва для реалізації проекту TANAP.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України (Держінвестицій) скасувало тендер на виконання передпроектних робіт для «LNG-терміналу».

1 березня 2013 року Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна розглядає можливість будівництва LNG-терміналу в районі Босфорської протоки.

4 лютого 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час зустрічі із спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалем, що Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів зі скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво «LNG-терміналу» на турецькому узбережжі Середземного моря.

Наприкінці листопада 2012 року заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха заявив, що Україна зацікавлена брати участь у роботі Трансанатолійського газопроводу, який планується побудувати у 2017-2018 роках як транзитер газу до Європи.

У грудні 2011 року Азербайджан і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення консорціуму для будівництва Трансанатолійського газопроводу.