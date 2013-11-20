Голова НБУ: у 2014 році ми будемо знижувати процентні ставки за кредитами

Так, за 10 місяців загальний обсяг кредитів бізнесу і населенню за даними балансів банків зріс на 56 млрд. грн., або на 7,2%. При цьому велика частина кредитів направляється в реальний сектор економіки - 76% від кредитних операцій банків.

Про це розповів глава Національного банку України Ігор Соркін.

«На даний момент банки забезпечені необхідним обсягом ресурсів для активного кредитування економіки. Завдяки підтримці НБУ рівень ліквідності був на третину вище, ніж минулого року. Це дозволяло банкам планувати свої активні операції. З іншого боку, в 2013 році зберігається низький рівень процентних ставок на міжбанку - 3-4% порівняно з 10-11% у відповідному періоді 2012 року», - зазначив він.

У той же час Соркін висловив задоволення, що сьогодні українці кредитуються виключно в національній валюті. На його думку, це суттєво знижує ризик позичальників.

Відповідаючи на запитання, чи можливе збільшення термінів кредитування, глава НБУ підкреслив, що зростання рівня довіри до банківської системи позитивно впливає на терміновість її ресурсної бази.

Зокрема, він нагадав, що питома вага довгострокових депозитів у загальному їх обсязі за січень-жовтень 2013 збільшився на 5,6 процентних пункту - майже до 42%.

«Продовження цієї тенденції створить грунт і для зростання терміновості кредитів. Крім того, одним із джерел довгострокового кредитування є кошти, внесені акціонерами в статутний капітал банків. З початку року ця сума склала 8,3 млрд грн. У цілому, є всі передумови зростання обсягів довгострокового кредитування, необхідних для реалізації масштабних інвестиційних проектів», - зауважив він.

Соркін додав, що політика НБУ в 2013 і 2014 роках буде націлена на зниження процентних ставок, і збільшення обсягу кредитування економіки країни робиться з метою підвищення економічного зростання.