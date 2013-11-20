НБУ: протягом року банкам повернули проблемні кредити на 15 млрд грн

Це забезпечує стійкість банківської системи і розширення її можливостей з кредитування економіки - заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» глава НБУ Ігор Соркін.

«НБУ провів значну роботу з удосконалення законодавства та нормативно - правової бази, спрямованої на створення умов для ефективної роботи банків з проблемною заборгованістю, у тому числі зі списання безнадійної заборгованості з балансів банків. Обсяг списань на сьогодні склав 63 млрд грн, у тому числі , в 2013 році - 16 млрд грн. Зниження рівня проблемної заборгованості в балансах банків сприяє зменшенню навантаження на їхній капітал , розширенню можливостей для кредитування економіки , поліпшенню показників роботи банківської системи», - сказав Соркін.

Керівник НБУ прогнозує, що надалі частка проблемних кредитів у портфелях банків продовжить знижуватися. Протягом нинішнього року, за словами Соркіна , банкам вдалося завдяки ефективній роботі з проблемними позичальниками повернути майже 15 млрд грн. Глава НБУ додав , що регулятор має намір продовжити роботу над вдосконаленням законодавства, яке дозволить підвищити надійність і забезпечить стійкість банківської системи .

«НБУ продовжує роботу з удосконалення законодавства , спрямовану на підвищення рівня стабільності банківської системи та її здатності протистояти виникаючим викликам, а також на посилення її ролі в активізації розвитку економіки. Буде продовжена робота в напрямку подальшого посилення вимог до розміру капіталу банків, необхідного для покриття ризиків. НБУ також працює над подальшим вдосконаленням підходів до оцінки кредитних ризиків і формування резервів під такі ризики», - розповів в інтерв'ю керівник Національного банку.