В Україні може істотно подорожчати дизпаливо

У Кабміні вважають, що це дозволить збільшити обсяг коштів на ремонт доріг до 40 млрд грн, але призведе до подорожчання дизпалива, повідомляє Комерсант-Україна.

Внесений на цьому тижні в Раду законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Державного дорожнього фонду" передбачає низку ініціатив, які дозволять збільшити кошти, що виділяються на ремонт доріг до 40 млрд грн (сьогодні витрачається 17,4 млрд грн), розповів голова комітету Верховної ради з питань транспорту і зв'язку Борис Колесніков.

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За його словами, документ передбачає введення єдиної ставки акцизного збору на бензини і дизпаливо в розмірі 198 євро за тонну. Зараз ставка акцизного збору на бензин складає 198 євро за тонну, тоді як на дизпаливо вона залежно від вмісту сірки коливається в межах 46-98 євро за тонну.

На думку Колеснікова, сьогодні різниця в акцизному зборі використовується для зловживань, коли акциз платиться за мінімальною ставкою або відбувається підміна одного виду нафтопродукту іншим. Він зазначив, що собівартість дизельного палива нижча, ніж собівартість бензину, а ціна практично така само, і тому зростання ставки акцизного збору може і не призвести до різкого подорожчання палива на ринку.