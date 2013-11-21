Завтра в Україні знову будуть тумани та дощі

Завтра у східній частині України, у Криму та Приазов'ї без опадів, на решті території невеликі дощі.

Вночі та в першій половині дня місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°, на сході країни близько 0°; вдень 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 14-19°.

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У Києві та області у п’ятницю очікуються невеликі дощі. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.