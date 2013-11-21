На Сумщині п'яна мати залишила на вокзалі 4-річну дитину і поїхала до коханця

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, в міліцію зателефонували перехожі, які помітили 4-річну дівчинку, котра блукала на пероні вокзалу без супроводу дорослих. Правоохоронцям, які прибули за викликом, вона назвалась Аліною і розповіла, що її мама пішла в магазин за морозивом і обіцяла повернутися, але так і не прийшла. "Дівчинка була налякана, брудна та голодна. Аліну міліціонери доставили до міськвідділу, а самі зайнялись пошуком її матері. Жінку знайшли через два дні», - йдеться у повідомленні.

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Матір'ю дитини виявилась 33-річна жителька одного із сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Жінку знайшли на квартирі співмешканця в стані алкогольного сп'яніння. Чому покинула доньку вона пояснити не змогла.

Наразі дівчинка перебуває у місцевій дитячій лікарні. Правоохоронці спільно з працівниками органів опіки готують документи для позбавлення жінки батьківських прав.