УЗ призначила додаткові рейси на період свят

Зокрема , "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїздів: № 207 / 208 за маршрутом Київ -Ужгород , відправленням зі столиці 2 і 3 січня 2014 року, а з Ужгорода - 3 і 4 січня; № 225 / 226 сполученням Харків -Ужгород , відправленням з Харкова з 1 по 3 січня, а з Ужгорода - 3 і 4 січня. Також призначений додатковий рейс на поїзд № 517 / 518 за маршрутом Сімферополь-Львів, що відправлятиметься з Сімферополя з 2 по 4 січня , а зі Львова - 3 і 4 січня.

Раніше , згідно з повідомленням, ці поїзди були призначені на наступні дати: поїзд № 207 /208 Київ - Ужгород , відправленням з Києва 26-30 грудня, а з Ужгорода 27-31 грудня , № 225 / 226 Харків - Ужгород , відправленням з Харкова 25 -29 грудня, а з Ужгорода - 27-31 грудня , № 517/518 Сімферополь - Львів, відправленням з Сімферополя 26-29 грудня, а зі Львова - 27-30 грудня.

Крім того, "Укрзалізниця " призначила додатковий поїзд № 241 / 242 за маршрутом Харків - Євпаторія з метою перевезення 260 дітей у євпаторійський санаторій "Мрія" . Цей поїзд, квитки на який також зможуть купити інші пасажири, відправлятиметься з Харкова - 28 грудня о 19:06, а з Євпаторії - 29 грудня о 20:20.

Як зазначає прес -служба , в дні підвищеного попиту курсуватимуть інші додаткові поїзди , зокрема поїзда , що з'єднують столицю з Івано-Франківськом, а також Одесу з Ужгородом.

Як повідомляв УНІАН , для задоволення попиту в період новорічних і різдвяних свят «Укрзалізниця» використовуватиме 3521 вагон в цілорічних поїздах і 510 вагонів для формування 30 додаткових складів .

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування , здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях , регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.