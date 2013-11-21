Тимошенко вірить у те, що для угоди з ЄС ще є шанс

21:11, 21 листопада 2013
Суспільство
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Колишній прем’єр Юлія Тимошенко вірить, що шанс на підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом ще є, повідомила дочка лідера опозиції Євгенія Тимошенко.

Євгенія Тимошенко: Ще є шанс, і ми переконані, що цей шанс реальний

«Мама вірить у це, і, я думаю, люди також вірять у це – що є шанс», – сказала вона після зустрічі з колишнім прем’єром у харківській лікарні. На думку Євгенії Тимошенко, українцям загалом і опозиції зокрема треба боротися за підписання угоди, повідомляє Радіо Свобода.

«Ще є шанс, і ми переконані, що цей шанс реальний», – сказала дочка Тимошенко.

Раніше сьогодні уряд своїм розпорядженням зупинив на невизначений термін підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Донині українська влада декларувала намір підписати ці домовленості на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі наприкінці листопада.

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