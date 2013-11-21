Тимошенко вірить у те, що для угоди з ЄС ще є шанс

«Мама вірить у це, і, я думаю, люди також вірять у це – що є шанс», – сказала вона після зустрічі з колишнім прем’єром у харківській лікарні. На думку Євгенії Тимошенко, українцям загалом і опозиції зокрема треба боротися за підписання угоди, повідомляє Радіо Свобода.

«Ще є шанс, і ми переконані, що цей шанс реальний», – сказала дочка Тимошенко.

Раніше сьогодні уряд своїм розпорядженням зупинив на невизначений термін підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Донині українська влада декларувала намір підписати ці домовленості на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі наприкінці листопада.