У Києві комунальники завадили активістам Євромайдану змонтувати дах над сценою

Як передає кореспондент УНІАН, активістів попередили про заборону суду встановлювати будь-які ”малі архитектурні форми”, а коли вони не послухались, міліція та комунальники демонтували цю конструкцію.

При цьому між активістами і правоохоронцями виникла нетривала сутичка.

На тему: На "Євромайдані" у Києві комунальники та міліція завадили активістам встановити намети

Раніше сьогодні міліція і комунальники завадили активістам встановити на Майдані Незалежності п’ять наметів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Акції громадян, невдоволених цим рішення уряду, відбулися у багатьох містах України, зокрема, у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Кіровограді, Тернополі, Івано-Франківську та інших.