Янукович вшанував пам'ять жертв Голодомору та закликав до єднання

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав у Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні».

“Сьогодні ми повинні відкинути всі політичні дискусії і бути разом. У цей скорботний день нас об'єднує пам'ять про загиблих співвітчизників, сьогоднішній день повинен бути поза політикою”, - сказав Янукович.

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За його словами, кожен може мати різні погляди та по різному трактувати чи оцінювати події минулого. Водночас він вважає неприпустимим політизацію будь-яких, передусім, важких історичних тем.

“Це спричиняє напругу, роз'єднує людей та суперечить консолідації суспільства, яка так потрібна Україні на нинішньому етапі”, - сказав Президент.

“Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю наших співвітчизників”, - сказав Янукович, додавши, що українці висловлюють співчуття і іншим народам, які постраждали від цієї трагедії.

Янукович підкреслив, що Україна сумує за своїми пращурами, але і пишається ними, оскільки незважаючи на весь трагізм тієї важкої доби, українці вистояли.

“Ми зберегли себе як народ, зберегли свою історію, свою ідентичність, ми здобули незалежність і йдемо сьогодні шляхом творення європейської країни”, - сказав Президент, додавши, що трагедія Голодомору є важким уроком для України і всього людства.

“Україна і сьогодні відчуває на собі наслідки лиха, яке спіткало її у далеких 30-х. Тому у центрі державної політики завжди повинна бути людина, її права, свободи, безпека і добробут”, - сказав Президент.