Завтра в Україні очікується невеликий дощ

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці у західних областях і в південній частині місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°, вдень 5-10°, у Криму і на півдні Одещини 12-17°; у східних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області очікується невеликий дощ. Нічна температура на Київщині становитиме 3-8° тепла, денна - 5-10°. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.