В аеропорту "Київ" у англійця вилучили 47 старовинних предметів

Спробу незаконно вивезти з України до Англії 18 старовинних монет жовтого та білого кольору, 18 оберегів з зображенням зірки Давида, 6 хрестів, 2 перстні з черепами, скарбничку, нацистський медальйон та посвідчення члена фашистської дивізії СС припинили співробітники Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.

Весь скарб було виявлено у валізі громадянина Британії, який під час реєстрації на рейс «Київ – Лондон» здав її в багаж.

При митному контролі рентген-обладнання в автоматичному режимі спрацювало на заборонене вкладення та відкинуло валізу в спеціальний відсік для проведення поглибленого огляду. При детальному огляді митники виявили зазначені речі, які знаходились у валізі 45-річного пасажира без ознак приховування.

Зі слів поціновувача старовинностей, всі речі він придбав на Андріївському узвозі в Києві за досить чималу суму, яку саме – не зізнався.

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Будь-які предмети, виготовлені понад 50 років тому, при переміщенні через митний кордон України підлягають обов‘язковому письмовому декларуванню, обранню для проходження митного контролю «червоного коридору» та наданню відповідних дозволів на їх переміщення.

Пасажир же обрав для проходження митного контролю «зелений коридор», чим заявив про відсутність у нього предметів, заборонених або ж обмежених для переміщення через держкордон. Дозволів на право вивезти з України дані раритети чоловік, також, не мав.

За ознаками порушення ст. 471 Митного кодексу України складено протокол про адміністративне правопорушення. Старовинні речі вилучено. Експерти встановлять їх вартість та культурну цінність.

Матеріали справи передані до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів Києва для подальшої кваліфікації.