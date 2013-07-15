У Донецьку накрили партію контрабандної парфумерії та косметики

Співробітники оперативного управління і управління внутрішньої безпеки ГУ Міністерства доходів і зборів у Донецькій області перекрили канал нелегального постачання до України парфумерії та косметики відомих торговельних марок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходов у Донецькій області, в липні в рамках операції «Держкордон-2013» було вилучено партію незаконно ввезеної на митну територію України косметики і парфумерії відомих світових брендів на загальну суму 5,8 млн. грн.

На тему: Контрабанда сигарет до України за 3 роки збільшилася утричі

За повідомленням, організувала нелегальний бізнес із ввезення і реалізації продукції марки Calvin Klein, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Max Factor, L'oreal, Ambre, Moschino, Givenchi, Giorgio Armani, Kenzo та інших виробників 40-річна мешканка Донецька, зареєстрована як приватний підприємець. Проте прав імпортера у жінки не було. В орендованому нею підвальному приміщенні в центрі Донецька розташовувалися одночасно склад і перевалочний пункт для оптової торгівлі продукцією. Далі її реалізовували на ринках і в магазинах по всій області.

Надати оперативним працівникам документи на підтвердження законності надходження товарів на митну територію України і сертифікати якості на них жінка, не змогла. За рішенням суду на складі проведено обшук і вилучено всю партію.

Зараз кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються канали надходження продукції на митну територію України, а також повне коло, причетних до її протизаконного переміщення, зберігання, транспортування і збуту осіб.