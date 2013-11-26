Семеро осіб поранено в результаті стрілянини в США
09:38, 26 листопада 2013Суспільство
441 0
Невідомий відкрив стрілянину поблизу парку на сході американського міста Окленд, штат Каліфорнія, щонайменше семеро людей отримали поранення
У США невідомий поранив 7 осіб
Невідомий відкрив стрілянину поблизу парку на сході американського міста Окленд, штат Каліфорнія, щонайменше семеро людей отримали поранення, повідомляють РІА Новости з посиланням на видання San Jose Mercury News.
Інцидент стався в понеділок увечері у парку Verdese Carter. Сім осіб було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. Їх стан не уточнюється.
Читайте також: Стрілянина в США: у Каліфорнії із автомобіля відкрили вогонь по перехожих
Інформація про затримання зловмисника не надходила. Інші подробиці події не повідомляються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter