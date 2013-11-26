Семеро осіб поранено в результаті стрілянини в США

Невідомий відкрив стрілянину поблизу парку на сході американського міста Окленд, штат Каліфорнія, щонайменше семеро людей отримали поранення, повідомляють РІА Новости з посиланням на видання San Jose Mercury News.

Інцидент стався в понеділок увечері у парку Verdese Carter. Сім осіб було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. Їх стан не уточнюється.

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Інформація про затримання зловмисника не надходила. Інші подробиці події не повідомляються.