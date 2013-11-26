Семеро осіб поранено в результаті стрілянини в США

09:38, 26 листопада 2013
Суспільство
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Невідомий відкрив стрілянину поблизу парку на сході американського міста Окленд, штат Каліфорнія, щонайменше семеро людей отримали поранення

Пістолет

Невідомий відкрив стрілянину поблизу парку на сході американського міста Окленд, штат Каліфорнія, щонайменше семеро людей отримали поранення, повідомляють РІА Новости з посиланням на видання San Jose Mercury News.

Інцидент стався в понеділок увечері у парку Verdese Carter. Сім осіб було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. Їх стан не уточнюється.

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Інформація про затримання зловмисника не надходила. Інші подробиці події не повідомляються.

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