Семеро людей загинули в зіткненнях в Єгипті

Сьогодні в Єгипті відзначається друга річниця революції 2011 року.

З різних міст в ці хвилини надходять дані про запеклі сутички радикальної молоді, зокрема, представників радикальних футбольних фанатів "ультрас" з поліцією, що охороняє державні об'єкти. За даними керівника Управління швидкої допомоги країни в зіткненнях поранення різного ступеня тяжкості отримало 252 особи, постраждалі є і серед поліції.

Найбільш запеклі сутички, крім столиці країни, відзначені в містах Олександрія, Суец, Ісмаїлія, Думьят і Махалля ель-Кубра. У них демонстранти атакували будівлі місцевих міських адміністрацій. У ряді міст молоді люди здійснили напади на штаб-квартири організації "Брати-мусульмани" та її політичного крила партії "Свобода і справедливість".

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За даними з армійських джерел порталу "Масраві", єгипетський президент Мухаммед Мурсі зараз разом зі своєю родиною знаходиться на одній з військових баз поблизу Каїра.

У самій єгипетській столиці тривають сутички радикальної молоді з поліцією біля президентського палацу і біля будинку державного телебачення, передає РІА "Новости". Обидва об'єкти в щільне кільце взяла Республіканська гвардія.

Єгипетська опозиція, представлена ​​переважно об'єднанням світських партій "Фронт національного порятунку'', заявляє, що вона не причетна до заворушень, ' влаштованих молоддю''.