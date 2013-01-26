Семеро людей загинули в зіткненнях в Єгипті
Семеро людей загинули від отриманих поранень в результаті сутичок поліції з демонстрантами в єгипетському місті Суец.
Сьогодні в Єгипті відзначається друга річниця революції 2011 року.
З різних міст в ці хвилини надходять дані про запеклі сутички радикальної молоді, зокрема, представників радикальних футбольних фанатів "ультрас" з поліцією, що охороняє державні об'єкти. За даними керівника Управління швидкої допомоги країни в зіткненнях поранення різного ступеня тяжкості отримало 252 особи, постраждалі є і серед поліції.
Найбільш запеклі сутички, крім столиці країни, відзначені в містах Олександрія, Суец, Ісмаїлія, Думьят і Махалля ель-Кубра. У них демонстранти атакували будівлі місцевих міських адміністрацій. У ряді міст молоді люди здійснили напади на штаб-квартири організації "Брати-мусульмани" та її політичного крила партії "Свобода і справедливість".
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За даними з армійських джерел порталу "Масраві", єгипетський президент Мухаммед Мурсі зараз разом зі своєю родиною знаходиться на одній з військових баз поблизу Каїра.
У самій єгипетській столиці тривають сутички радикальної молоді з поліцією біля президентського палацу і біля будинку державного телебачення, передає РІА "Новости". Обидва об'єкти в щільне кільце взяла Республіканська гвардія.
Єгипетська опозиція, представлена переважно об'єднанням світських партій "Фронт національного порятунку'', заявляє, що вона не причетна до заворушень, ' влаштованих молоддю''.