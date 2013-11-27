Держборг України в жовтні скоротився на 223 мільйони доларів

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за жовтень 2013 року знизилася на 223 млн дол., або на 0,32%, - до 68,837 млрд дол. (550,215 млрд грн), повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

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Згідно з повідомленням, за січень-жовтень ц.р. сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,342 млрд дол., або на 6,73%.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у жовтні поточного року знизився на 107 млн дол., або на 0,29%, - до 36,234 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - на 117 млн. дол., або на 0,36%, - до 32,603 млрд дол.

Прямий держборг України у жовтні знизився на 80 млн дол., або на 0,14%, - до 56,338 млрд дол., при цьому зовнішній держборг зріс на 21 млн дол., або на 0,08%, - до 26,307 млрд дол., внутрішній - знизився на 102 млн. дол., або на 0,34%, - до 30,030 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України у жовтні скоротилася на 143 млн дол., або на 1,13%, - до 12,499 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 9,926 млрд дол., гарантований внутрішній борг - 2,573 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за вересень 2013 року зросла на 708 млн дол., або на 1,04%, - до 69,060 млрд дол. (552,001 млрд грн), за січень-вересень п.р. сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,565 млрд дол., або на 7,08%.

У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу (без урахування гарантованого) на 31 грудня 2013 року у розмірі 483 млрд грн.

Кабінет міністрів 14 вересня зареєстрував у Верховній Раді проект держбюджету на 2014 рік, що передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), держборг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП. Проект відправлено на доопрацювання.

За оцінками експертів, у 2014 році Україні буде потрібно 17,4 млрд дол. на виплати за зовнішніми зобов'язаннями.