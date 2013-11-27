На Вінничині жінка впала у криницю глибиною 21 метр і залишилася живою
Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували жінку, яка впала до діючого колодязя глибиною 21 м.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформація про подію на території приватного господарства у с. Гнатівка надійшло рятувальникам м. Гайсин 27 листопада о 05:12. На місце надзвичайної пригоди негайно прибули працівники оперативно-рятувальної служби «101», які за допомогою рятувальних мотузок та пожежних ременів підняли постраждалу з криниці, надали їй першу домедичну допомогу, забезпечили теплим одягом.
Читайте також: В Китаї врятували жінку, яка просиділа у криниці 15 днів
По приїзду медиків з діагнозом «загальне переохолодження, закритий перелом правого стегна, геморагічний шок» каретою швидкої медичної допомоги жінку було госпіталізовано у реанімаційне відділення районної лікарні.