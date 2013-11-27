На Вінничині жінка впала у криницю глибиною 21 метр і залишилася живою

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформація про подію на території приватного господарства у с. Гнатівка надійшло рятувальникам м. Гайсин 27 листопада о 05:12. На місце надзвичайної пригоди негайно прибули працівники оперативно-рятувальної служби «101», які за допомогою рятувальних мотузок та пожежних ременів підняли постраждалу з криниці, надали їй першу домедичну допомогу, забезпечили теплим одягом.

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По приїзду медиків з діагнозом «загальне переохолодження, закритий перелом правого стегна, геморагічний шок» каретою швидкої медичної допомоги жінку було госпіталізовано у реанімаційне відділення районної лікарні.