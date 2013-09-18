В Китаї врятували жінку, яка просиділа у криниці 15 днів
Мешканка Китаю Су Цісю (Su Qixiu) провела 15 днів на дні криниці в провінції Хенань на сході країни, харчуючись сирими кукурудзяними качанами.
38-річна жінка на початку вересня пішла збирати лікарські рослини і не повернулася додому, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує місцеве видання Дахе.
Як з'ясувалося пізніше, повертаючись у своє село через кукурудзяне поле, Су провалилася у вириту посеред поля криницю в метр завширшки і чотири метри в глибину. Слизькі стінки не дозволили жінці самостійно вибратися на поверхню.
Як пише Франс Прес, протягом 15 днів Су харчувалася качанами кукурудзи, які несла з собою, і пила дощову воду.
При цьому Су не переставала кликати на допомогу, і її крики почули місцеві фермери.
Читайте також: На Луганщині автомобіль впав у 20-метровий колодязь, двоє загиблих (фото, відео)
Су витягли з колодязя прибулі на місце співробітники пожежної охорони. Жінка була сильно знесилена і ледве могла говорити, однак серйозних травм у неї виявлено не було. Зараз вона перебуває в лікарні провінції Хенань, і її стан не викликає побоювань.