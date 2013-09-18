В Китаї врятували жінку, яка просиділа у криниці 15 днів

38-річна жінка на початку вересня пішла збирати лікарські рослини і не повернулася додому, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує місцеве видання Дахе.

Як з'ясувалося пізніше, повертаючись у своє село через кукурудзяне поле, Су провалилася у вириту посеред поля криницю в метр завширшки і чотири метри в глибину. Слизькі стінки не дозволили жінці самостійно вибратися на поверхню.

Як пише Франс Прес, протягом 15 днів Су харчувалася качанами кукурудзи, які несла з собою, і пила дощову воду.

При цьому Су не переставала кликати на допомогу, і її крики почули місцеві фермери.

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Су витягли з колодязя прибулі на місце співробітники пожежної охорони. Жінка була сильно знесилена і ледве могла говорити, однак серйозних травм у неї виявлено не було. Зараз вона перебуває в лікарні провінції Хенань, і її стан не викликає побоювань.