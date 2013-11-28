Поблизу Харкова виявили інкасаторську машину із трупом міліціонера - джерело

У службового інкасаторського автомобіля пробито одне переднє ліве колесо, на передньому сидінні автомобіля поруч із водійським сидінням виявлено труп міліціонера. Зараз інкасаторський автомобіль разом із трупом вантажать на евакуатор.

За попередньою інформацією службовий собака взяв можливий слід злочинців. Однак, невідомо чи будуть пошуки нападників за гарячими слідамиуспішними. На місці виявлення автомобіля працюють кінологи, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

На тему: У Харкові напали на інкасаторів, один міліціонер загинув, доля другого невідома, оголошено перехоплення

Як повідомляв УНІАН, у Харкові виявили автомобіль інкасаторів, на якому з місця злочину зникли нападники.

За повідомленням джерела, автомобіль виявлений на окружній дорозі Харкова у лісосмузі неподалік автошляху. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. На цей час офіційного підтвердження цієї інформації отримати не вдалося.

У Харкові в автомобілі Держслужби охорони, на якому втік з місця злочину нападник на інкасаторів, ймовірно, перебуває міліціонер.

Про це повідомив журналістам на брифінгу біля місця злочину начальник ГУ МВС України в Харківській області Олег Демченко.

За його словами, двоє працівників ДСО та один інкасатор здійснювали інкасацію в одному з ломбардів поруч із супермаркетом “Класс” на вулиці Командарма Корка. На інкасаторів, зі слів очевидців, напав один чоловік. Він заволодів службовим автомобілем інкасаторів Hyundai Tucson сріблястого кольору.

Демченко зазначив, що водій загинув на місці пригоди. Один з міліціонерів, ймовірно, залишився в автомобілі, який захопив нападник. Третій міліціонер живий, однак його місце знаходження та статус є таємницею слідства.

Демченко додав, що інкасаторський автомобіль зник у напрямку виїзду з м. Харкова до кордону з РФ. По області введено план перехоплення «Сирена» з метою виявлення викраденого автомобіля та нападника.

На місці злочину зброю не виявлено. Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці злочину працюють експерти.

Напад на інкасаторів у Харкові стався сьогодні о 18-й годині. Нападники зникли з місця злочину, захопивши службовий автомобіль міліціонерів.

Внаслідок нападу один працівник ДСО загинув під час виконання службових обов'язків.