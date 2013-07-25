НБУ зобов'язав банки використовувати для інкасації тільки броньований транспорт

Про це сказано в постанові Нацбанку від 3 червня № 191, текст якої має УНІАН.

Даною постановою Нацбанк затвердив зміни до інструкції про організацію інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банках (Інструкція № 45). Відповідно до постанови, банки можуть використовувати для інкасації спеціалізований броньований автотранспорт, придбаний до 12 березня 2012 року, протягом семи років з дати його виготовлення. У той же час, банки можуть використовувати неброньований оперативний автотранспорт тільки до 1 січня 2015 року і зобов'язані в ці терміни забезпечити його заміну на броньований, обладнаний відповідно до вимог Нацбанку.

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Також цією постановою Нацбанк встановив обмеження обсягів валютних цінностей залежно від способу їх інкасації, в рамках вищезгаданих термінів. Так, з використанням неброньованого автомобіля можна перевозити гроші в розмірі не більше 600 мінімальних зарплат у разі використання спецпристроїв для зберігання цінностей, і не більше 3000 - при використанні вогнепальної зброї. Для броньованого транспорту максимальна сума грошей становить від 5000 до 20000 мінімальних зарплат залежно від ступеня захисту автомобіля за встановленими стандартами, використання спецпристроїв для зберігання цінностей та вогнепальної зброї. При перевезенні цінностей в обсязі більше 20000 мінімальних зарплат потрібне додаткове залучення озброєних інкасаторів або охоронців і оперативного автотранспорту супроводу.

Як повідомляється, постанова зареєстрована в Мін'юсті 25 червня і набирає чинності через 30 днів після офіційного опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України погодився переглянути вимоги до фізичного захисту банків, які встановлені нормативними актами регулятора і дотримання яких вимагає значних фінансових витрат з боку банків, в результаті звернення Незалежної асоціації банків України. Зокрема, Нацбанк погодився з аргументацією НАБУ щодо змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні № 45.