Офіційний курс валют на 2 грудня
17:59, 29 листопада 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
НБУ встановив курс гривні
На 2 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 29 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1087.9272 (на 29 листопада – 1086.4086)
10 RUR – 2.4081 (на 29 листопада – 2.4124)
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