Офіційний курс валют на 2 грудня

17:59, 29 листопада 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

НБУ встановив курс гривні

На 2 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 29 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1087.9272 (на 29 листопада – 1086.4086)

10 RUR – 2.4081 (на 29 листопада – 2.4124)

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