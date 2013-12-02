Нацбанк спростовує інформацію про обмеження обороту грошових коштів

На запит про достовірність інформації про рішення правління Нацбанку від 2 грудня №6565 «Про обмеження обороту грошових коштів в особливий період з метою скорочення та обмеження негативних наслідків масового відпливу кошів з обороту банківської системи», розтиражованої у ряді інтернет-видань, прес-служба НБУ повідомила, що вона не відповідає дійсності.

«Такої постанови немає, такого рішення правління Нацбанку не приймало, найближчим часом буде опубліковано офіційну заяву голови Нацбанку Ігоря Соркіна», - повідомили в прес-службі.