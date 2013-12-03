З "Газпромом" домовилися перенести платежі за газ на весну наступного року - "Нафтогаз"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і російський газовий монополіст компанія "Газпром" домовилися про перенесення платежів за спожитий НАКом в жовтні-листопаді 2013 року природний газ, а також розрахунки за майбутні закупівлі в грудні, на весну наступного року.

"Те, що стосується оплати, ми домовилися змістити платежі з жовтня, листопада і грудня на весну для того, щоб вирішити всі проблеми і питання, які є сьогодні в регіонах", - сказав голова правління "Нафтогазу" Євген Бакулін журналістам у вівторок в Києві.

Також він повідомив, що на сьогоднішній день борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» за спожитий в серпні газ становить близько 765 млн. дол. і «буде погашений найближчим часом».

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що НАК "Нафтогаз" і "Газпром" досягли компромісної домовленості про новий графік оплати поставок російського газу до України.

«Нафтогаз» почав виплачувати заборгованість 5 листопада цього року.

Вперше про борг стало відомо 29 жовтня, коли голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн. доларів за поставлений в серпні російський газ і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Згідно із контрактом від 19 січня 2009 року "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно перераховувати "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7-го число місяця, що йде слідом за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.