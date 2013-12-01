Україна має намір провести з РФ предметні переговори про зниження ціни на газ - Азаров
22:04, 01 грудня 2013Політика
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Україна протягом найближчих двох тижнів має намір провести предметні переговори з Російською Федерацією з питань двосторонньої співпраці, у тому числі і про питання зниження ціни газу.
Україна в найближчі два тижні має намір провести з РФ предметні переговори з питання зниження ціни на газ - Азаров / Фото : НАК «Нафтогаз Украины»
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер».
«Нам належить буквально в найближчі два тижні провести предметні переговори з Російською Федерацією за тими програмами, які ми обговорювали вже не раз…, і виробити ті показники, ті нормативи, які дозволять нам зробити бюджет 2014 року», - заявив Азаров.
Як повідомляв УНІАН, у цьому ж інтерв`ю Азаров заявив, що проект держбюджету на 2014 рік ще не підготовлений, оскільки поки не ясно, якою буде ціна газу, що купується у Російської Федерації.
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