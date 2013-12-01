Україна має намір провести з РФ предметні переговори про зниження ціни на газ - Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Нам належить буквально в найближчі два тижні провести предметні переговори з Російською Федерацією за тими програмами, які ми обговорювали вже не раз…, і виробити ті показники, ті нормативи, які дозволять нам зробити бюджет 2014 року», - заявив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у цьому ж інтерв`ю Азаров заявив, що проект держбюджету на 2014 рік ще не підготовлений, оскільки поки не ясно, якою буде ціна газу, що купується у Російської Федерації.