Доходи держбюджету України за 11 місяців зросли до 308,7 млрд грн
За січень-листопад 2013 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 308,7 млрд грн, що на 1,05%, або 3,2 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.
За оперативними даними Держказначейства, за цей період до загального фонду держбюджету надійшло 266,4 млрд грн, що на 7,2 млрд грн або на 2,78% більше відповідного показника 2012 року. Водночас, до спеціального фонду держбюджету за січень - листопад 2013 надійшло 42,3 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що на 4 млрд грн або на 8,64% менше торішнього показника.
Також повідомляється, що в січні - листопаді 2013 відшкодовано податку на додану вартість на суму 51,3 млрд грн, що на 7,4 млрд грн або на 16,9% більше відповідного показника 2012 року. Зокрема, здійснено автоматичне відшкодування ПДВ на суму 21,8 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України в січні-жовтні 2013 року становив 40,822 млрд грн, що в 1,2 разу більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 33,203 млрд грн.
За десять місяців цього року надходження до держбюджету України становили 278,678 млрд грн, касові витрати - 318,303 млрд грн.
Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає посилення фіскального тиску в Україні та прогнозує зростання дефіциту держбюджету до 6,5-7% ВВП за підсумками цього року.