В ЄС не вбачають складнощів у газовому питанні між Україною та РФ

Європейська комісії не вбачає наразі будь-яких ускладнень в газових відносинах України та Росії і запевняє, що в країнах Євросоюзу існують задовільні запаси газу на зимовий період.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила Марлен Холцнер, речниця комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Оттінгера.

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"Згідно з повідомленнями преси, були пару днів, коли Україна в односторонньому порядку зупиняла імпорт газу з Росії. Але нині це вже вирішено. У нас наразі немає жодних підстав думати, що газ не йде як зазвичай. Немає ознак, що це може змінитися і у майбутньому", - сказала речниця.

"Ми маємо запаси газу. Кожен член ЄС повинен мати запаси газу принаймні на 30 днів, щоб мати гарантію, що найбільш вразливі споживачі будуть мати газ. Запаси газу створено. У нас наразі немає жодних ознак, жодних сигналів, щоб мати побоювання. Ми довіряємо нашим газовим партнерам, які будуть постачати газ як і в попередні роки", - додала Холцнер.