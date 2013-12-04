Борг Нафтогазу - більше $2 мільярдів, домовленостей щодо заборгованості немає - Газпром

Борг НАК «Нафтогаз України» перед компанією «Газпром» за поставлений у серпні, жовтні та листопаді газ становить 2,020 млрд дол., домовленостей щодо цієї заборгованості немає, йдуть переговори.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій Міллер сказав журналістам у Москві.

«На даний момент борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений у серпні, жовтні та листопаді газ становить 2 млрд 20 млн. дол., ми шукаємо варіанти вирішення даної проблеми, ведемо переговори, але домовленостей на даний момент не досягнуто», – заявив Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня голова правління "Нафтогазу" Євген Бакулін журналістам у Києві сказав, що «Нафтогаз України» і «Газпром» домовилися про перенесення платежів за спожитий НАКом у жовтні-листопаді 2013 року природний газ, а також розрахунки за майбутні закупівлі в грудні, на весну наступного року.

"Те, що стосується оплати, ми домовилися змістити платежі з жовтня, листопада і грудня на весну для того, щоб вирішити всі проблеми і питання, які є сьогодні в регіонах", - сказав Бакулін.

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Також він повідомив, що на сьогоднішній день борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» за спожитий в серпні газ становить близько 765 млн. дол. і «буде погашений найближчим часом».

У листопаді міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що НАК "Нафтогаз" і "Газпром" досягли компромісної домовленості про новий графік оплати поставок російського газу до України.

«Нафтогаз» почав виплачувати заборгованість 5 листопада цього року.

Вперше про борг стало відомо 29 жовтня, коли голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн доларів за поставлений в серпні російський газ і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Згідно із контрактом від 19 січня 2009 року "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно перераховувати "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7-го число місяця, що йде слідом за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.