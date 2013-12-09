Долар на міжбанку впав до 8,18 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,2400/8,2500, до 12:00 ціни впали 8,1900/8,2000.

До закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 8,1600/8,1800. Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2512 / 17 , до 12:00 ціни знизилися 0,2497/0,2505. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2494/99. У Росії курс долар-рубль впав , а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 32,7805 ( -0.1745 ).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3695 / 1,3740 . Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,2880 / 11,3035 , до 12:00 ціни пішли вниз 11,2305 / 11,2500 . До закриття торгів цінові показники по EUR / UAH досягли рівня 11,1950 / 11,2285.