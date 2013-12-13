Янукович пропонує амністію для затриманих під час акцій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав на засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну».

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«Що стосується винних, де ми впевнені - давайте покараємо. Де постраждали люди, давайте приймемо рішення й у вівторок проголосуємо амністію. Знімемо всі ці питання по всіх», - сказав Янукович.