У ПР заявляють, що місія ПАРЄ оцінила роботу ЦВК на повторних виборах

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції ПР Іван Попеску, коментуючи висновки ПАРЄ про вибори, які пройшли в неділю, 15 грудня, в Україні.

«Місія Парламентської асамблеї Ради Європи абсолютно об'єктивно оцінила роботу Центральної виборчої комісії, яка за короткий строк змогла організувати повторні вибори в п'яти округах. Вона визнала як компетентність, так і легітимність ЦВК як органу, який дає остаточний вердикт щодо результатів виборів щодо того чи іншого округу», - повідомив парламентарій.

«Верховна Рада України доклала всіх зусиль для того, щоб у листопаді цього року проголосувати за зміни до виборчого законодавства. І ми повинні й далі працювати разом із Венеціанською комісією для розробки нового Виборчого кодексу, який необхідно прийняти перед наступними виборами. Але приймати закони потрібно в парламенті. Тому всю роботу слід перенести з вулиць до Верховної Ради України - вона повинна стати не тільки майданчиком для дискусій, а й приймати закони, виконувати зобов'язання, які Україна взяла як перед Радою Європи, так і перед Європейським Союзом», - підсумував Іван Попеску.