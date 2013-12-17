Львівська облрада ухвалила відкликати повноваження в облдержадміністрації
Депутати Львівської обласної ради сьогодні на сесійному засіданні проголосували за відкликання Львівською обласною радою власних повноважень, делегованих Львівській облдержадміністрації
Як передає кореспондент УНІАН, "за" таке рішення проголосувало 66 депутатів. Зареєструвалося 72 депутати.
Своїм рішенням Львівська облрада постановила, що управління установами, закладами, організаціями, які перебувають у спільній власності територіальних громад області, здійснюється безпосередньо Львівською облрадою, а також управлінню майном спільної власності Львівської облради як органом, уповноваженим обласною радою.
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Також Львівська облрада вимагає від Львівської облдержадміністрації забезпечити передачу належним чином засвідчених копій установчих документів, а також оригіналів документів, що підтверджують трудові відносини з керівниками відповідних закладів, установ, організацій спільної власності територіальних громад.
Голова Львівської ОДА Олег Сало на сесії відсутній.
Фракція Партії регіонів у Львівській облраді сьогодні відсутня на сесії у повному складі.