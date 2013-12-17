Львівська облрада ухвалила відкликати повноваження в облдержадміністрації

Як передає кореспондент УНІАН, "за" таке рішення проголосувало 66 депутатів. Зареєструвалося 72 депутати.

Своїм рішенням Львівська облрада постановила, що управління установами, закладами, організаціями, які перебувають у спільній власності територіальних громад області, здійснюється безпосередньо Львівською облрадою, а також управлінню майном спільної власності Львівської облради як органом, уповноваженим обласною радою.

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Також Львівська облрада вимагає від Львівської облдержадміністрації забезпечити передачу належним чином засвідчених копій установчих документів, а також оригіналів документів, що підтверджують трудові відносини з керівниками відповідних закладів, установ, організацій спільної власності територіальних громад.

Голова Львівської ОДА Олег Сало на сесії відсутній.

Фракція Партії регіонів у Львівській облраді сьогодні відсутня на сесії у повному складі.