Угода з Росією не вирішить економічних проблем України - Fitch

Пропозиція Російської Федерації вкласти 15 млрд дол. в українські євробонди, а також надання знижки на газ, що імпортується Україною з Росії, до 268,5 дол. за тисячу кубометрів, частково поліпшить стан державних фінансів України і дасть змогу їй знизити ризики невиплати боргів у 2014 році, проте існуючі проблеми залишаться. Про це йдеться в коментарі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, розміщеного на корпоративному сайті.

«Представлений Росією пакет знижує короткострокові суверенні ризики України, збільшені в умовах дефіциту рахунки поточних операцій і значний обсяг виплат за зовнішнім боргом», - говориться в коментарі. - «Сукупний ефект пропозицій дасть змогу знизити дефіцит рахунку поточних операцій з 7,3% ВВП до 5,9% (залежно від обсягу імпорту) і виплатити 8 млрд дол. боргових платежів зокрема Міжнародному валютному фонду. Більше того, обсяг державних резервів може зрости до 25 млрд дол. з нинішніх 19 млрд».

Проте, на думку аналітиків Fitch, довгострокові ризики все одно залишаються. «Віддавши перевагу російським грошам, а не кредиту МВФ, уряд України фактично упустив можливість провести реформи, спрямовані на відновлення економіки. Крім того, якщо угода з Росією виявиться ще і кроком убік від Асоціації з ЄС, це також уповільнить рух у бік реформ, направлених на збільшення припливу інвестицій і зростання експорту до країн Європи», - зазначають у Fitch. Але визнають, що поки незрозуміло, які саме поступки Україна пообіцяла Росії в обмін на підтримку.

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У Fitch спрогнозували, що угода з Росією може спровокувати подальші антиурядові протести, проте вони, ймовірно, вже не загостряться до точки розриву відносин з Росією. «З фінансуванням з Росії Україна зможе протриматися до президентських виборів 2015 року. Проте економічні ризики, пов'язані з відсутністю структурних реформ, а також перспектива продовження внутрішньополітичних безпорядків відображені в нашому рейтингу України на рівні «B-» з негативним прогнозом», - підкреслили у Fitch.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний довгостроковий рейтинг України до рівня «В-» з негативним прогнозом 8 листопада. На думку агентства, Україна продовжує нарощувати дефіцит платіжного балансу і штучно стримувати курс гривні, при цьому приплив зовнішнього капіталу навряд чи компенсує втрату обсягу резервів. Наприкінці листопада агентство Fitch Ratings підтвердило негативний прогноз щодо суверенного рейтингу України.

21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яку попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада. З того часу в Україні не припиняються громадські протести, наймасовіші з яких пройшли 1, 8 і 14 грудня. Тоді ж Fitch Ratings заявило, що продовження масштабних антиурядових протестів в Україні справляє серйозний тиск на кредитний рейтинг України.

17 грудня під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів.

Сьогодні, 18 грудня, Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на рівні «ССС», а також рейтинг «В-» корпоративних паперів компанії, випущених під державні гарантії у зв'язку із збереженням вірогідності корпоративного дефолту НАК через важке фінансове становище компанії та її істотну залежність від політичних ризиків.