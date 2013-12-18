Підписання угод з Росією назвали тактичною перемогою України

«В Росії дуже бояться, що дешеві європейські товари через прозорий кордон з Україною просто наповнять російський ринок. Вони бояться саме контрабанди у великих обсягах. Тому, я думаю, що Україна, взявши на себе зобов'язання щодо недопуску саме недружніх економічних кроків щодо Росії могла б зняти велику кількість фобій, які існують у Москві. Заради цього, думаю, і заради деяких корекцій геополітичної ситуації в Європі Москва може йти на подібні кроки», - сказав політолог Костянтин Бондаренко в коментарі Укрінформу.

Експерт зазначив, що отримання знижки на газ і кредиту в 15 млрд доларів дозволить Україні вирішити поточні фінансові проблеми: «Принаймні є ясність того, яким буде бюджет, принаймні його ухвалення можна не відкладати».

На його думку, наша країна у результаті підписання цих угод отримала тактичну перемогу, а чи отримає тепер стратегічну, буде залежати від того, коли і за яких обставин буде підписано Угоду про асоціацію з Європейським союзом, яка «лежить на столі і, як заявили високі європейські чинники, будь-якої миті може бути підписана».

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Відповідаючи на запитання щодо ціни цих поступок, Бондаренко висловив думку, що це «виключно пауза, доки Володимир Путін не узгодить всі спірні питання між Москвою і Берліном, доки не буде проведено переговори між Януковичем і Ангелою Меркель, доки не буде підписано нову году про стратегічне партнерство між Україною і РФ, яка стане запобіжником щодо можливих негативних моментів, які могли б очікувати економіку Росії в тому разі якщо Україна підпише Угоду про Асоціацію».

На переконання політолога, насправді Росія багато виграє від підписання нових економічних угод з Україною, бо в даній ситуації вона значною мірою переграє Сполучені Штати Америки.

«Причому це четверта перемога Росії над США протягом останніх кількох місяців: перша - Сирія, друга- Іран, третя - це нова коаліція в Німеччині і четверта - це підписання угод з Україною, яка включається в нову конфігурацію в Європі», - підсумував Бондаренко.