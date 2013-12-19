Тимченко, Косюк і Ложкін увійшли в «трійку» кращих топ-менеджерів за версією журналу «Компаньйон»

У трійку найбільш успішних управлінців за підсумками року, що минає увійшли голова правління ДТЕК Максим Тимченко, президент «Миронівського хлібопродукту» Юрій Косюк і екс-президент UMH Group Борис Ложкін.

Як відзначають укладачі списку, традиційний рейтинг видання є інструментом оцінки професійної репутації менеджерів вищої ланки українських компаній. Топ-10 кращих менеджерів України очолив Максим Тимченко, голова правління ДТЕК-найбільшої приватної вертикально інтегрованої енергетичної компанія країни. На 2 -му місці рейтингу -президент «Миронівського хлібопродукту» Юрій Косюк.

Трійку «призерів» замикає екс-президент UMH Group Борис Ложкін. Вперше за історію існування рейтингу одним з його переможців став топ-менеджер у сфері медіа. На думку укладачів списку, високе місце Ложкіна пояснюється тим, що він дуже успішно продав актив (за оцінками - $ 340-370 млн. - «Компаньйон»), який сам створив з нуля сам і розвивав як власник та керуючий.

«Почавши з простенького міського телегіда, у результаті він вибудував величезний медіахолдинг - другий за обсягом аудиторії в країні і один з найуспішніших за економічними показниками. Причому все це відбувалося в складних ринкових умовах, на тлі сильної конкуренції», зазначає видання. Рейтинг складався за допомогою анкетування. Для рейтингування була використана 51 анкета. Експертами рейтингу стали самі топ- менеджери, включені в анкету. Для оцінки експертам в «шорт-лист» 90 топ-менеджерів були включені керівники (наймані менеджери і власники, що займаються операційним управлінням ), відмічені в числі кращих в рейтингах журналу в 2012 р., а також керівники компаній- лідерів у своїх галузях, які є досить публічними фігурами.

При бажанні експерти могли доповнити список будь-якою кількістю прізвищ. З рейтингу виключалися підприємці, які є народними депутатами України, у зв'язку з чим вони офіційно не можуть керувати своїми компаніями, а також широко відомі персони, які фактично не займаються оперативним управлінням власного бізнесу, контролюючи їх як власники.