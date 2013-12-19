Названі школи-переможниці II етапу нацпроекту "Відкритий світ"

Всього у конкурсі взяло участь понад 4 тисячі навчальних закладів. Національний проект охопив майже мільйон українців. Проект охопив близько 230 тисяч учнів середніх загальноосвітніх закладів, 460 тисяч батьків і 18 тисяч вчителів.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів зазначив, що майже 40% усіх заявок були подані від сільських шкіл. У подачі заявок на участь у конкурсі найактивнішими були школи Київщини, Донеччини та Дніпропетровщини.

Учні шкіл-учасниць надіслали разом із заявками 1 834 відеоролики, найяскравіші з яких можна переглянути на YouTube-каналі «Відкритого світу» (http://www.youtube.com/VidkrytyjSvit). З-поміж надісланих робіт команда Національного проекту особливо відзначила римейк фільму «Матриця» Микулинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів із Тернопільщини. Партнери проекту подарували цій школі 10 планшетів.

Наступним кроком у реалізації ІІ етапу Національного проекту «Відкритий світ» буде проведення тендерів на вибір постачальника обладнання для шкіл – інтерактивних дошок, комп’ютерів для вчителів, цифрових лабораторій та мережевого устаткування. Обрані на конкурсній основі постачальники перевірятимуть дотримання технічних умов школами-переможницями, встановлять та налаштують обладнання.

Довідка. «Відкритий світ» – проект, який створює єдиний навчально-інформаційний онлайн-простір для учнів, вчителів та батьків зі всієї України за допомогою запуску освітнього порталу. Кожен учасник матиме постійний та швидкий доступ до нього. Національний проект «Відкритий світ» співпрацює з провідними ІТ-компаніями: Microsoft, Cisco, Intel, Epson, Trunity та іншими.