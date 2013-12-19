У Києві горів Святошинський ринок (фото)

У Святошинському районі Києва горів речовий ринок. Як повідомили УНІАН в Управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в місті Києві, інформація про пожежу надійшла близько 17.50.

До місця події було направлено пожежні підрозділи, які менш як за годину локалізували та погасили вогонь, яким було охоплено 700 квадратних метрів контейнерів, з яких велася торгівля речами.

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Як зазначили в Управлінні ДСМС Києва, внаслідок пожежі жертв і постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.