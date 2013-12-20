Україна за 11 місяців імпортувала газу на $ 11 мільярдів

Згідно з повідомленням, імпорт природного газу в грошовому вираженні у листопаді 2013 року становив 1,533 млрд дол.

Імпорт природного газу з Росії за 11 місяців 2013 року в грошовому вираженні становив 10,186 млрд дол. - 92% загального обсягу поставок. З Німеччини за звітний період газу було імпортовано на 0,337 млрд дол., з Австрії – на 0,186 млрд дол., з інших країн – на 0,357 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, за даними національного оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз», Україна у січні-листопаді 2013 року скоротила імпорт російського газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

Міністр енергетики України Едуард Ставицький 18 грудня заявив, що Україна в 2014 році має намір імпортувати близько 30-33 млрд кубометрів природного газу, як того вимагає економіка країни.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з імпортом 27,3 млрд куб. м. За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

На сьогодні поставками газу до України займаються: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини і Польщі), компанія Сергія Курченка ВЕТЭК (з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з РФ).