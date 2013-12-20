Лінія розколу України вже не географічна, а вікова - історик

Про це заявив український історик і публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю Радіо Свобода.

На його думку, в поширенні настроїв розколу зацікавлена передусім Росія.

"Ця теза є дуже сильно перебільшеною. Ми живемо з цією тезою вже 20 років. Україна колеться, але не розколюється, як нас не лякають", - сказав Грицак.

Також історик зазначив, що його колеги зі Сходу та Півдня - "люди, які займаються соціологією і дуже добре відчувають місцеві настрої", - до яких він звернувся з відповідним питанням, підтверджують, що тези про розкол України є перебільшеними.

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"Майже всі погоджуються, що немає дуже великої симпатії до Євромайдану, але немає і вираженої ненависті. Радше є байдужість і аморфність", - повідомив Грицак.

На його думку, лінія розколу, якщо й існує, сама є аморфною і майже невловимою. Також він навів думку, що дана лінія зараз радше вже не географічна, а вікова та соціальна.

"Є таке відчуття, що лінія перестає бути географічною, а стає все більше віковою. Подивіться опитування, чим молодші люди і чим краща освіта, (а в українському випадку молодь майже однозначно з вищою освітою), тим більшою є підтримка євроінтеграції. І тут уже немає сильних регіональних розходжень. Сильні розходження є вікові, між молодшими і старшими українцями", - підсумував історик.