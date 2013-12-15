Колишній радник Путіна вважає, що Росія намагається розколоти Україну

12:59, 15 грудня 2013
Політика
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Росія веде антиукраїнську війну за абхазько-південноосетинським сценарієм

Ілларіонов вважає, що сценарій Абхазї та Пд. Осетії може статися і в Україні / Фото: Вікіпедія

Таку думку російський економіст, колишній радник Владимира Путіна Андрій Ілларіонов висловив у своєму блозі на сайті радіостанції «Эхо Москвы».

«Основні елементи антиукраїнської війни, що триває в даний час, в цілому сильно нагадують ті, що використовувалися недавно в абхазькій і південноосетинській операції на грузинському театрі військових дій: жорстка опозиція російських властей проєвропейським, прозахідним устремлінням більшості населення країни, що атакується (причому не істотно, чи йдеться про її інтеграцію в НАТО або в ЄС); створення на території країни, яку ймовірно атакуватимуть, антиєвропейських-антизападних плацдармів; розпалювання суперечностей між жителями цих плацдармів, з одного боку, і більшістю населення країни, що атакується, з іншою; використання такого протистояння як важіль для максимальної дестабілізації в країні політичної і економічної ситуації, для найбільшого ослаблення чинного керівництва (сьогоднішній Янукович все більше нагадує Шеварнадзе наприкінці свого президентства); зрив євроінтеграційних зусиль країни, що атакується; «бордеризація» захоплених плацдармів», - написав Ілларіонов.

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Він також не виключив скоєння в Україні терактів.

«Дуже хочеться помилитися, але не можна виключити і класичних провокацій спецслужб – того, що найближчим часом в Україні можуть пролунати незрозумілі постріли, статися незрозумілого походження вибухи, зникнути одні громадяни, виявитися загиблими інші», - написав Ілларіонов.

Він переконаний, що в рамках «антиукраїнської війни, що ведеться, зараз розгортається грандіозна битва за Київ. Чим жорсткішим буде протистояння українських сторін, які беруть участь в ній, чим більше в ній буде висловлено взаємних звинувачень і образ, чим більше проллється крові – і віртуальної і, не виключено, реальної, тим легше буде авторам і виконавцям антиукраїнсько-антиевропейської війни відокремити, відірвати, ізолювати захоплений плацдарм від решти країни, здійснити, так би мовити, «тектонічний розкол» України, тим легше буде її «підвісити» на довготривалий гачок майстерно спровокованого внутрішньоукраїнського конфлікту».

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