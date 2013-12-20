МВФ погіршив прогноз для української економіки

Міжнародний валютний фонд прогнозує спад економіки України за підсумками 2013 року на 0,3% і погіршив прогноз зростання в 2014 році до 1%, тоді як у жовтні цього року прогнозував зростання на 0,4% у 2013 році і на 1,5% у 2014 році. Про це повідомляється в заяві МВФ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з прогнозом Фонду, номінальний ВВП України в 2013 році очікується на рівні 1,4 трлн грн, к 2014 році – на рівні 1,5 трлн грн. При цьому у 2013 році МВФ чекає на дефляцію на рівні 0,3%, а у 2014 році – зростання інфляції до 1,6%. Показник безробіття за методологією Міжнародної організації праці очікується на рівні 8% у 2013 і 2014 роках.

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Разом з тим, МВФ не висловився щодо прогнозного курсу гривні щодо долара. У розрахунках фонду цей показник відсутній.

Як повідомляв УНІАН, з 17 по 28 жовтня в Україні працювала технічна місія МВФ, метою якої було проведення постмоніторингу і консультації з владою з приводу оцінки поточної економічної ситуації в країні. За підсумками роботи місії фонд заявив про те, що технічні консультації з урядом України з питання подальшої співпраці буде продовжено.

10 грудня Янукович заявив, що Україна готова відновити переговори з МВФ про надання кредиту, однак лише у разі, якщо фонд погодиться на перегляд умов його надання.

Відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяють доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансовій допомозі обсягом 610 млн євро.

10 грудня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила про готовність МВФ фінансово допомогти Україні, однак відзначила, що український уряд має виконати низку вимог, зокрема, провести реформу ціноутворення на енергоносії і реформу у валютній сфері.