У Кременчуці мітингувальники штурмували міськраду (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 осіб пікетували будівлю міськвиконкому, де мала відбутися сесія міськради.

Мітингувальники хотіли, щоб на сесії міськрада висловилася на підтримку Євромайдану, а мер Кременчука Олег Бабаєв відзвітував перед мітингувальниками про свою роботу за рік.

На тему: Суд заборонив проведення акцій у Миколаєві та Кременчуці

До мітингувальників вийшов секретар міськради Василь Івко і запропонував трьом із них зайти до сесійного залу.

Мітингувальники заявили, що хочуть усі увійти до залу й виступити на сесії. Вони також заявили, що в законодавстві немає ніяких обмежень щодо кількості громадян, які беруть участь у сесії, і попрямували до адмінбудівлі.

Міліція не пустила пікетників. Вони заблокували двері у фойє другого поверху, після чого силою виламали двері у фойє, проте міліція не пустила їх до залу засідань.

Мер Бабаєв запропонував активістам пройти на сесію, до залу ввійшли до 10 осіб. Мер пообіцяв вийти до кременчужан після сесії.

Сама сесія почалася із запізненням – депутати через акцію протесту також не могли вчасно потрапити до сесійного залу.