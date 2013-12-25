На київському заводі більше року не платять зарплати, борг - майже 9 мільйонів

Прокуратура Солом’янського району Києва відкрила кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати 748 робітникам столичного науково-виробничого підприємства заробітної плати на загальну суму 8,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району, перевіркою встановлено, що з вересня минулого року посадові особи підприємства, що займається виготовленням обладнання для переробки гуми та пластмаси, не виплачують своїм працівникам зарплату.

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Водночас, незважаючи на існування заборгованості та наявності фінансової можливості її погасити, керівництвом заводу за цей же період було витрачено майже 12 млн грн на погашення кредитів, придбання сировини та комплектуючих, виплату процентів по кредитах тощо.

Відомості про факт невиплати зарплати внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 175 (безпідставна невиплата заробітної плати працівникам підприємства) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводить міліція.