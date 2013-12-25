У Севастополі відкрили Пантеон пам`яті афганської війни

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття відбулося по завершенні траурного мітингу в сквері воїнів-інтернаціоналістів, що пройшов у зв`язку з 34-ми роковинами початку введення обмеженого контингенту радянських військ в Республіку Афганістан. Пантеон пам`яті в музеї воїнам-інтернаціоналістам відкрито за сприяння фонду «За Севастополь» і підтримки народного депутата України Вадима Новинського.

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Право відкрити Пантеон пам`яті було надано заступнику голови СМДА Дмитру Бєлику і матері Сергія Сивоконя, воїна-інтернаціоналіста, першого севастопольця, який загинув в Афганістані.

«Сьогодні ми згадуємо тих, хто загинув на тій війні, тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Севастопольська міська державна адміністрація при розробці програми «Ветеран» на 2014-2015 роки особливу увагу приділяє проблемам воїнів-інтернаціоналістів. Ми постараємося докласти всіх зусиль для того, щоб ветерани афганської війни та сім`ї загиблих завжди відчували нашу турбот », - сказав Бєлик. Він також подякував воїнам-інтернаціоналістам за активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді.

За даними Севастопольської міської ради, в Афганістані проходив службу 351 севастополець, з них 52 воїна мають урядові нагороди за бойові дії. У роки афганської війни в період з березня 1980 по квітень 1988 рр.. загинуло 15 севастопольців.