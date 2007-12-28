Верховна Рада проголосувала бюджет

Верховна Рада України ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 235 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, із фракції БЮТ проголосували 156 депутатів, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 71, з фракції КПУ – 8.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина.